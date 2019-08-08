Kuruluş yıldönümüne bayram ertelemesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında partinin 14 Ağustos'taki 18'inci kuruluş yıldönümünü kutlamasının Kurban Bayramı dolayısıyla bir hafta ertelenmesi kararı alındı. Kutlama geçen seneki gibi sade olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde bir konuşma yapacak ardından parti genel merkezinin üst katında bir resepsiyon verilecek.Toplantıda Kaz Dağları'ndaki tartışmaların AK Parti'ye mal edilmek istendiğini belirten Erdoğan'ın "Bu madene ruhsat 2001'de CHP'li belediye tarafından verilmiş. Daha o zaman AK Parti kurulmamıştı bile. Yine CHP'den defalarca milletvekili adayı olan bir kişinin mahkemeye başvurmasıyla bölge SİT alanı olmaktan çıkarılmış. Eylemler bir takım marjinal grupların kendilerine alan bulma çabası. Eylemlerde çok az yöre insanı var. Şimdi kıyıları tekrar gezip göreceğim. Orada yanlış işler yapılıyorsa bunun gereğini yapın. Biz o şirketin avukatı değiliz" dediği öğrenildi.