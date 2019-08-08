MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkent Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Keşmir olayı ile ilgili olarak, "Keşmir üzerinde kumar oynayanların amacı aşikardır." diyen Devlet Bahçeli, ABD ile Suriye'de kurulması kararı alınan Harekat Merkezi'ne ilişkin olarak "Güvenli Bölge, bölgeyi güvenceye kavuşturacaktır." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE MESAJI



Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan Irak ve Suriye'den meydan okunmaktadır. Türkiye uyanmış bir devdir. 82 milyon tek yürektir. Türkiye terörü içinden atacaktır. Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye'nin karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Dost ve müttefik ülkelerin katkı vermesi beklenmektedir. Güvenli Bölge, bölgeyi güvenceye kavuşturacaktır." dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır. Medeniyet ve dinler arasında 9 asırdır süren bitmek bilmeyen bir boğuşma kendini göstermektedir. Dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz devam ediyor.

"ASIL HEDEF TÜRKİYE'DİR"



Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir. Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir

"DİNİMİZ SALDIRI ALTINDA"



Pek çok ülke kriz ve çalkantı ile meşgul. Bu ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk, istikrarsızlık ortak özellikleri. Bu çarpıklıkların hiç birinin İslam'da yeri yoktur. Yüce dinimiz içten ve dıştan saldırı altında. FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İsmamı geriletmektir.

"TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİ..."



Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkması her seferinde engellenmektedir. İslam toplumlarının huzur ve istikrar içinde ne zaman yaşadığı herkesin malumudur. 1968'de kurulan Roma Kulubü yeni dünya düzenini esas alarak propagandalar, gizli operasyonlar yapmıştır. Hedef İslam'ı geriletmektir. Orta Doğu'ya yapılan zalim markajın nedenini uzaklarda aramaya gerek yoktur.



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