Türkiye Uzay Ajansı’nın yıldız kadrosu belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle Türkiye, 20 yıllık rüyasını gerçekleştirerek Uzay Ajansı'nı kurdu. Türkiye Uzay Ajansı'nın 7 kişilik yönetim kurulu da belli oldu.Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız" dedi.Ajansın kadrosunda bulunan isimlerin tamamının uzay alanında görevlerde bulunmuş, yurt dışında önemli başarılar kazanmış bilim insanlardan oluştuğuna dikkat çeken Varank, TAİ, TÜRKSAT, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi uzay alanında önemli çalışmalara imza atan kurumların sahip olduğu kabiliyetlerin uzay ajansının koordinasyonunda yürütüleceğini dile getirdi.