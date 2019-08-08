Vakit kaybetmeden meclis üyesi icraata geçti

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Almanya'daKirchheimbolanden kasabasındaki yerel seçimlerde meclis üyesi seçilen 100 yaşındaki Lisel Heise, ilk seçim vaadi olan yüzme havuzunu yeniden açtırmak için harekete geçti. Almanya'da yürüttüğü kampanya sonucu Heise, Rheinland-Pfalz eyaletindeki 8 bin nüfuslu Kirchheimbolanden kasabasında belediye meclisine seçilmişti. Eski bir spor hocası olan Lise Heise, kampanyasının ana gündem maddesi, 2011 yılında kapanan açık yüzme havuzunun yeniden açılmasıydı. Lisel Heise, sürdürülebilir kalkınma ve daha fazla sivil katılım için kampanyalar yürüten "Wir für Kibo" (Kirchheimbolanden Biziz) adlı taban örgütünün meclis üyesi adayıydı. 4 çocuk ve 8 torun sahibi Lisel Heise, 24 sandalyeli mecliste 991 oy alarak en çok oy alan aday oldu. Meclis üyelerinin bir kısmı Heise'nin daha önce öğrencisiydi. Önündeki 5 yılda seçim vaatlerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Lisel Heise, "Demokrasinin anlamı nedir? Demokrasi vatandaşların sağlık teminatını yerine getirmektir" dedi