Bakan Kurum'dan flaş açıklama! 'Denizli'de 250 konut inşaatını başlatıyoruz'

Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Çardak'ta da 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda." ifadelerini kullandı.