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'da barlar sokağında operasyon! 300 polis aniden geldi...

’da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu ’na 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Dünyaca ünlü eğlence mekanları didik didik arandı.

Giriş Tarihi: 9.8.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 09:39
Bodrum'da barlar sokağında operasyon! 300 polis aniden geldi...

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez adresi Gümbet Barlar Sokağı'na yaklaşık 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Türkiye'nin en ünlü eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı.

Operasyonda, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube müdürlüğünde görevli polisler ile 1 polis köpeği görev aldı.

Bodrum'da barlar sokağında 300 polisle huzur operasyonu


ÜNLÜ MEKANLAR TEMİZ ÇIKTI

Dünya'nın ve Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. DJ kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinde personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer, bakılmadık kimlik bırakmadı.

Bin 227 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Kimlik sorgularında farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 1 tüfek, 20 fişek, 5 gr skunk ele geçirildi.

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Bodrum'da barlar sokağında operasyon! 300 polis aniden geldi...
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