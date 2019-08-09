Çavuşoğlu: Çok iyi bir başlangıç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD ile sağlanan güvenli bölge mutabakatıyla ilgili olarak "Mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" dedi. Amaçlarının güvenli bölgede terör örgütü YPG/PYD ve PKK'nın tamamen temizlenmesi, ABD ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi ve bölgenin istikrara kavuşturulması olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var. Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin Yeniden Asya açılımının eksen kayması olmadığının altını çizen Çavuşoğlu "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batıyı ihmal ettiğini söylüyor. Bu çok yanlış" değerlendirmesini yaptı. Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci hızlandırma yönündeki talimatının önemine vurgu yaptı



ANKARA'NIN 4 BEKLENTİSİ

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenlik koridoruyla ilgili alınan kararların hayata geçirilmesinde öncelik Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek adımların atılmasında olacak. Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulmasının ardından barış koridorunun uzunluğu ve derinliğinin belirlenmesini mütakiben Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmesi için harekete geçilecek. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden ve acilen giderilmesini istediği 4 endişe şöyle; terör örgütünün ağır silahlardan arındırılması, hendek, çukur ve mevzilerin imha edilmesi, kontrol noktaları ve örgüt karargahlarının boşaltılması, özellikle de Kobani başta olmak üzere önemli merkezlerden terör örgütü unsurlarının çekilmesi. Öte yandan ABD ile Türkiye'nin güvenlikli bölge konusunda mutabakata varmasının terör örgütü PKK/ YPG'de paniğe yol açtığı belirtiliyor.

BUGÜN NELER OLDU