İdlib’e barışı Mehmetçik getirecek

BUGÜN NELER OLDU

SabahEsad rejimi ve teröristlerin hedefinde olan İdlib güneyi ve Hama kırsalı arasında kalan Zaviye bölgesindeki 10 numaralı gözlem noktasını görüntüledi. Bir askerin şehit edildiği saldırının ardından iş makinelerinin çalışmaya devam ettiği askeri üstte, Türk bayrakları dalgalanıyor. Ateşkes gözlem misyonunu yerine getirmek için bölgeye konuşlanan TSK mensupları savaşın durması için canı pahasına görevini yerine getiriyor. Hama'nın batı kırsalında bulunan ve stratejik öneme sahip Gab Ovası'na hakim bir tepeye konuşlanan 10 numaralı gözlem noktasında bulunan obüs ve tanklar saldırılara karşılık vermek için hazır bekletiliyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehrin kuzeyinden başlayarak, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısına kadar TSK'ya ait 12 askeri üs bulunuyor.Diğer yandan Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor. Şehrin güneyinde ve Hama kırsalında devam eden saldırılar yüzünden yaklaşık 750 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hava ve kara saldırılarının şiddetlendiği Han Şeyhun ve Maret El Numan ilçeleri ile Hama'nın kuzey kırsalında bulunan Kefer Zita, Latamine ve Morik ilçeleri sınırlarında yer alan 500'e yakın köy boşaltıldı. Binlerce ev terk edildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çatışmaların devam etmesi durumunda Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısının 1 milyonu bulacağını söyledi. Hali hazırda yüzbinlerce sivile ev sahipliği yapan bölge sürekli göç aldığı için arazilere sığınan siviller, barınma ve temiz su başta olmak üzere pekçok yaşamsal malzemeye ihtiyaç duyuyor.Suriye rejiminin muhalifleri bahane göstererek Kurban Bayramı öncesinde saldırıları arttırmasının ardından bölgede yeniden tansiyon yükseldi. İdlib'in güneyinde ve Hama'nın kuzey kırsalında bulunan cephe hatlarında sıcak çatışmalar yaşanıyor. SABAH'a konuşan ÖSO komutanlarından Memduh Seluh, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Ülkemizi özgürleştirmek için mücadele ediyoruz. Büyük acılar çektik, çekmeye de devam ediyoruz. Halkımızın üstüne bombalar yağdırılıyor. Şehirler, kentler ve siviller vuruluyor. Biz buradayız ve savaşmaya devam edeceğiz. Esad gidene kadar da savaşmaya devam edeceğiz" dedi.