İkizlerden çifte teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

YKS sınavında küçük bir farkla baraj puan altında kaldıkları için hayalini kurdukları ilahiyat fakültesine giremeyen ancak Hıncal Uluç'un çağrısı ve Emine Erdoğan'ın yardım eliyle Sütçü İmam Üniversitesi'ne konuk öğrenci olarak kabul edilen siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu çok mutlu. İkizler seslerini köşesinde 'Emine Hanım'a yürekten bir rica' başlıklı yazıyla duyuran SABAH'ın duayen yazarı Hıncal Uluç'a minnettar. Tanrıkulu kardeşler, "Yıllarca okul yolunda ailemizin büyük desteği ile zorlu bir mücadele yaptık, Devletimiz tüm imkanları ile okulumuz için yıllarca eğitim desteği verdi. Biz engelimizi avantaj görüp hayata sarıldı ve sadece okuyup, öğretmen olmak istedik. Sınavı kazanamamamız bizi çok üzmüştü, yolun sonu dedik. Tam o sırada Ankara'dan bir telefon, koca bir umut. Kendi şehrimizde, hem de din kültürü öğretmenliği okuyacaktık. Dünyalar bizim oldu, en mutlu günümüz, bize dünyaları veren Emine Hanım'a minnettarız. Bu dünyada alacağımız en mutlu haberi aldık. Hıncal abiye ve Emine hanıma çok teşekkür ederiz. Onlara başarı dolu belgelerimizi hediye edeceğiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Çok istediğimiz imkân verildi, karşılığını başarıyla ödeyeceğiz" dedi.Siyam ikizleri "Herkes nasıl anlaştığımızı, işlerimizi nasıl yaptığımızı merak ediyor, sorular soruyor. Bunu iki yüreği bir bedende birleştirerek, uyumu yakalayıp, tek vücut gibi davranarak ve en önemlisi hayata sevgi ile tutunarak başardık. Şimdi devletimiz bize inandı, Emine Hanım iki hayatı çekip zirveye çıkardı. Bize düşen bu ülkenin yüz akı olmak, bu şekilde bu büyük iyiliğe teşekkür edebiliriz" diye konuştu.Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kırmankaya Köyü'nde yaşayan aileden baba Yunus Tanrıkulu da "Kızlarıma güveniyorum. Başarılı olacaklarına eminim. Her zaman mazlum, kimsesizlerin yanında olan dünyanın öteki ucundaki öksüzlere bile sahip çıkan Emine Erdoğan hanımefendiye aile olarak hep duacı olacağız. Köyde küçük bir dükkanım var. Emre (16), Ayşe (17), Abdülkadir (10) ve Resul (11) ile ikizler dahil 6 çocuğum var. Yıllarca çiftçilik ve işçilik yaptım. İkizler en büyük evlatlarım. İkisini de hiç engelli olarak görmedik. Biz onlar için 6 kişi tek bir beden, dünya olduk. Evimizi, hayatımızı, hayallerimizi onlarınkilerin üzerine kattık. Tek vücut olunca ortada engel değil yürekten bir dayanışma oldu. Bebeklikleri zor geçti, sonra okul çağları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı eve öğretmen gönderdi. Gece-gündüz ödev yapıyor, ders çalışıyor, kalem ve defterle yatıp kalkıyorlardı. Okula öyle büyük bir sevgi ile tutunmuşlardı ki biz o gün karar verdik. Ne pahasına olursa olsun bu hayal gerçek olacak, ikizler başaracaktı. İşte bu günlere getiren o tutunduğumuz hayaldi. Lise biterken "Kızım artık dursanız mı, çok zorlanırsınız, yorulursunuz. İstediğinizi gerçekleştireyim ama okul için son mu deseniz' dedim. Bir sessizlik oldu, sonra 'Baba biz engelli değiliz, yıllarca bize inandın, destek verdin. Hayalimiz hayalin oldu. Biz başaracağız, sen inan yeter' dediler. O gün ömrümüzü adadık, ölene kadar peşlerinden gidecek, hayallerine omuz vereceğim" dedi.Baba Tanrıkulu "İkizler kendi işlerini yapıp, ihtiyaçlarını rahatlıkla gideriyorlar. Hatta bizim çayımızı, bazen yemeğimizi bile yapıyorlar. Ben hayatımda onların ki kadar azim ve mücadele görmedim. Öyle gururluyum ki!.. Yıllarca kendi yağımda kavruldum, devletimden tek bir şey istemedim. Devlet durumu daha kötü olanlara el uzatsın dedim. Devlet bugün evlatlarımı hayallerine kavuşturdu. Bu karar evimizde sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Şimdi Ayşe ve Sema'mın hayaline devlet de ortak oldu. Bu masal güzel bitecek. Ülkemizi 15 yılda çağ atlatan, bizi sefaletten, yokluktan kurtaran Başkanımız ve onun mazlumlara umut olan eşi Emine Hanım'ı evlatlarımla ağırlamak isterim. İkizlerimin ve bizim ona büyük bir teşekkür borcu var" diye konuştu.