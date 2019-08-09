İYİ Parti kurucusuydu, zehir zemberek sözler: MHP'den özür diliyorum..

İYİ Partiden ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden geçen yıl istifa eden parti kurucularından Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta partinin 4. Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığını hatırlattı. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin çarşaf listeyle ve delegelerin özgür iradesiyle belirleneceği, Türk siyasi tarihinde en demokratik seçim olacağı yönündeki iddiasını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ancak, bu zamana kadar bütün iddialarında olduğu gibi bu iddiasında da çarşafa dolanmış ve çamura batmıştır. Kendisinin seçmek istediği isimleri 110 ve 160 aralığına yerleştirerek ve bunlara oy vermeleri için teşkilatları ve delegeleri talimatlandırarak Türkiye'yi parti içi demokrasiyle tanıştırma iddiasıyla çıktığı yolda, maalesef Türk milletini şeytanın bile aklına getiremeyeceği yeni bir hileyle tanıştırmıştır. En dikkat çekici husus da bu şifreleme sisteminin FETÖ'nün başta sınavlar olmak üzere her alanda uyguladığı şifreleme sistemiyle birebir örtüşmesidir."

MHP'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Oluşturulan parti yönetiminde ve divanda yer alan bazı isimlerin, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen küresel güç odaklarıyla ilişkili olmasının, İYİ Parti'nin içinde bulunduğu durumu resmetmesi bakımından önem taşıdığını belirten Erdoğan, İYİ Parti'nin kurucularından biri olarak vicdanen rahatsızlık yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Mesele koltuk meselesi değil, dava meselesi, Türkiye meselesi, milli beka meselesi' diye bas bas bağırırken kulaklarımızı tıkamış olmamızdan dolayı da hem MHP ve liderinden hem de büyük Türk milletinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Partililerin de Bahçeli'nin çağrısına uymaları gerektiğini savunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"MHP'nin sıcak ve aziz ikliminde buluşmalarını istirham ediyorum. İnanıyor ve ümit ediyorum ki ülkücüler birkaç kişi koltuk ve makam sahibi olsun diye böyle bir ihanete asla yol vermeyecektir, hoş görmeyecektir ve bir an önce çağrıya uyarak kendine kimlik ve kişilik kazandıran Türk milletinin yegane karargahı olan MHP'de buluşacaktır."