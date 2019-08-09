Osman Köse suıkastinde bir operasyon daha planlayan da öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin sehit edilmesiyle ilgili MİT ve TSK ortak bir operasyon daha düzenledi. Sağ yakalanan teröristlerden "Dijwar" kod adlı Abdurrahman Er ile Mazlum Dağ'ın verdiği bilgilerden yola çıkan MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal Analiz Başkanlığı'ndaki uzman ekipler, hain saldırının planını yapan ve talimatını veren "Ali Botan" kod adlı Hacı Kurhan (43) ile yardımcısı Metin Akgün'ün (29) Kandil'deki yerini tespit etti. İki terörist, yer değiştirmek isteyince, Gara bölgesinde içinde bulundukları 2 arazi aracı TSK tarafından lazerle işaretlendikten sonra, havadan akıllı mühimmatla tam isabetle vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin 1.5 milyon liralık mavi kategorisinde olan Kurhan, 2014'ten bu yana Suriye'nin kuzeyinde PYD-YPG saflarında sözde Özel Kuvvetler Komutanı. Kurhan Bahoz Erdal'a yönelik gerçekleşen suikastten ve 2016'da DEAŞ'ın düzenlediği saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu. PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 4 milyonluk kırmızı listede aranan Ferhan Abdi Şahin ile birlikte Suriye'nin Haseki ili Kamışlı ve Resulayn ilçelerinde ABD'li üst düzey generallerle sık sık görüşen isimlerden olan Kurhan geçen yıl Irak'ın kuzeyine geçti. Suikast ve sabotaj eylemlerinin baş ismi olan Kurhan'ın 2015'te, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turistik, ekonomik ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planladığı ortaya çıktı. Kurhan'ın yardımcısı olan Akgün'ün terör örgütü PKK'ya Kasım 2014'te katıldığı, Van kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemde Gevaş-Abalı Kayak Tesisleri ve Gürpınar- Beşbudak Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait baz istasyonuna yönelik saldırıları, Van- Hakkâri karayolunda EYP patlatılması, VEDAŞ'a ait aracın gaspedilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği öğrenildi. Akgün'ün kız kardeşi "Berivan" kod adlı Neslihan Akgün'ün örgütün dağ kadrosunda olduğu öğrenildi. Tetikçi HDP milletveki Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ'ın yakalanmasının ardından saldırıya katılan 6 terörist yakalandı, Kurhan ile azmettirenlerinde aralarında olduğu 6 terörist öldürüldü.