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’da canlı bomba yakalandı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Şanlıurfa’da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da Haşimiye Meydanı'nda sivil polislerin durdurmak istediği 35 yaşlarındaki bir erkek kaçmaya başladı. Şüpheli yakalanırken sırt çantasından bomba düzeneği çıktı. Çelik bilyelerle güçlendirilen bomba etkisiz hale getirirken Suriye uyruklu şüphelinin, terör örgütü YPG üyesi olduğu tespit edildi. Hakkâri kırsalında bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çukurca kırsalında da askeri üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terrist grup belirlendi. Kazan Vadisi'nde F-16'larle düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Şanlıurfa’da canlı bomba yakalandı
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