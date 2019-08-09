Yargıtay Huduti’nin cezasını onadı

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'daki eylemlerine ilişkin davada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasını onadı. Daire, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili ve 2. Ordu Harekât Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 2 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarının da onanmasına hükmetti. Gerekçede ise Huduti'nin, valiyle telefon görüşmesinde devletin yanında olduğunu ifade etmesine rağmen, adli ve idari makamlara karargahtaki kalkışmaya ilişkin fiil ve failler hakkında ayrıntılı bilgi vermediği belirtildi.