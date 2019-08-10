Adana'da DEAŞ üyesi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Kimlik tespitinde Kenan H. olduğu belirlenen şüpheli, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

Kenan H., polisteki sorgusunda, 2017 yılında Suriye'nin Rakka bölgesinde Ebu Cendel kod adıyla terör örgütü DEAŞ adına silahlı çatışmalara girdiğini itiraf etti. Ülkeye kaçak yollarla girdiğini söyleyen şüpheli, dini ve askeri eğitim aldığını, babası ile 2 kardeşinin örgüt saflarında çatışırken öldüğünü anlattı. Kenan H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.