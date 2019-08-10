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18’inci yaşını gençlerle kutlayacak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
AK Parti 18'inci yaşını farklı bir etkinlikle kutlayacak. AK Parti'nin 14 Ağustos olan kuruluş yıl dönümü Kurban Bayramı'na denk geldiği için kutlama programı 23 Ağustos'ta genel merkezde yapılacak. "Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18" temasıyla düzenlenecek programa, kurucular, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra 14 Ağustos 2001 doğumlu 18 genç de katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'de 14 Ağustos 2001 doğumlu 3 bin 700 kişi var. Bu 3 bin 700 kişiyi Sosyal Politikalar Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız tek tek ziyaret edecek, onların da doğum gününü bizimle beraber kutlayacağız" dedi.
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AK Parti 18’inci yaşını gençlerle kutlayacak
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