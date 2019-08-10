Ayşe annenin buruk bayramı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mazbatasını alır almaz ilk iş olarak belediyenin temizlik işlerinde görevli 97 işçinin işine son verdi. Belediye binasının önünde çadır kurarak eylem başlatan işçiler ikinci bayrama da işsiz giriyor. İşten çıkartılan bazı kadın işçiler eylem çadırında el işi yaparak bayram harçlığı çıkartmaya çalışırken, yine işten çıkartılan işçilerin çocukları ise çadırda yemek yapıp, işçilere ve annelerine destek oluyor.







İşten çıkartılan bir işçi o dönemde 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Meryem Mert'i bırakıp, kayıplara karıştı. Şu anda 8 aylık hamile olan hamile kadın "Eşim hamileyken beni bırakıp kayıplara karıştı. Bir de tiroid kanseri oldum. Ev kiramı bile ödeyemiyorum. Karnımdaki bebeğimle yapayalnızım. Hayırsever vatandaşlardan destek bekliyorum. Ben de işsizim, işten çıkartılan işçilere destek olmak için çadıra her gün geliyorum" dedi.







YÜREKLERİ DAĞLAYAN DRAM

Yine Bolu Belediyesinde çalışırken işten çıkartılan 58 yaşındaki Ayşe Ayer'in dramı da yürükleri dağladı. Ayer, 35 yıldır zihinsel ve bedensel engelli çocuğuna baktığını, işsiz kaldığı için hiçbir gelirinin bulunmadığını belirterek; "Belediyeden aldığım maaşla engelli çocuğuma destek oluyordum. Ama işten çıkartıldım, maaş alamıyorum. Kurban bayramına buruk giriyoruz. Bizler başkan tarafından kurban edildik" dedi.







ANNEM AĞLAMASIN

İşten çıkartılanlardan Rabia Bozoğlu'nun (39) kızı İrem Bozoğlu da (16) çadıra gelerek, işçilerin kendi aralarında topladığı paralarla alınan erzaklarla yemek yapıp, işçilere dağıtarak destek olmaya çalışıyor. Annesinin işten çıkartılmasıyla birlikte psikolojilerinin bozulduğunu anlatan genç kız, "Annemin işten çıkartılmasından dolayı çok etkilendim. Onun gözyaşı dökmesi beni çok rahatsız ediyor. Sağlığımız bozuldu. İkinci bayramımıza giriyoruz ama ben bayramın ne olduğunu bile unuttum" dedi. 5 yaşındaki İnci Mira Şişlioğlu da, işten çıkartılan teyzesi Öznur Özeren'in her gün yanına gelerek, eylem yeleği giyip destek veriyor.



DALGA GEÇER GİBİ...

Hizmet İş Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Belediye çalışanlarıyla birlikte, şehir merkezinde çöp toplama etkinliğini yaptığını dile getirerek; "Başkan bir taraftan personelle birlikte temizlik çalışması yapıyor ama asıl meslekleri olan temizlik işçilerini ise işsiz bırakıyor. Bu ne lahana bu ne perhiz turşusu" diye konuştu.







BEDAVA OLACAK DEMİŞTİ, ZAM YAPTI!

Bolu'da CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın toplu taşıma ücretlerine zam yapma kararına Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Sosyal medyada "#ulaşımdaZAMistemiyoruz" etiketiyle seslerini CHP'li Başkan Özcan'a duyurmaya çalışan üniversiteliler alınan zam kararı sonrası tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Öğrenci ücretinin 1,75 TL'den 1,85 TL'ye çıkarılmasının ardından öğrencilerden bazıları tepkilerini şu şekilde gösterdi:

Filiz: İndirim yapacağız derken zam yapmanız? Tebrikler!!!

Büşra Sezgin: Seçim vaatlerinizi yerine getirmelisiniz, öğrencileri dinlemelisiniz.

Semih Kurhan: Hesapta bu CHP kazandığı belediyelerde ücretsiz öğrenci taşımacılığı yapacaktı ne oldu paralarımı bitmiş yazıklar olsun. CHP'li Tanju Özcan'ın seçimden 3 ay önce bir öğrenci evinde yapılan canlı yayında ulaşım ücretlerinde indirim yapılabileceğini söylediği ortaya çıktı.

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