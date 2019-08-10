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Bakanlık açıkladı... Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

'nın yeni uygulamasıyla Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak" denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 13:32
Bakanlık açıkladı... Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

ADALET Bakanlığı, ticari hayata kolaylık getirmesi için uygulamaya koyduğu 'Nöbetçi noterlik' uygulamasının ardından, Türkiye'deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlayacak uygulamayı da hayata soktu.

Uygulamayla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,

Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanarak, bir noterde yapılan işlemin saniyeler içinde başka bir şubede görülme imkanının sağlanacağı belirtildi. Bu sayede Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlemin aynı anda başka bir şehirde alınabileceği belirtilerek, belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kaldırılarak, zamandan tasarruf edileceği vurgulandı. Bakanlık daha önce yapılan düzenleme ile de yurtdışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye'deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkân verildiği bilgisini de tekrarladı.

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Bakanlık açıkladı... Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak
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