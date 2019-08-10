Başkan benim gibi garibandan ne istedi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'liİzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, 15 yıl önce belediyeden kovduğu Ramazan Halavurt'un şimdi de beyninde tümör bulunan ve tek gözü görmeyen oğlu Yaşar'ı işten çıkardı. Uygur'un 31 Mart'tan bu yana işine son verdiği 450 kişiden Yaşar Halavurt Kurban bayramına işsiz girmenin burukluğunu yaşıyor. Oğul Halavurt, "Koskoca belediye başkanı benim gibi garibandan ne istedi. Babamı kovması yetmemiş ki beni de işten çıkardı. 5 yıldır belediyenin arşiv bölümünde görev alıyordum. Sorgusuz sualsiz şime son verildi. Tek gözüm görmüyor, beynimde tümör var. Tedavi için hastaneye bile gidemiyorum. Cebimde beş kuruşsuz bayrama girmek çok üzücü" dedi. Kalp hastası olan baba Ramazan Halavurt ise "Ekmek parası için koşturan insanları işten çıkarmak onun için çok basit" dedi