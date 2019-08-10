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'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden

Dıyarbakir'da 'li Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden haksız yere işten çıkarılanlar, kararı etti. Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, "Biz Kandil'den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz" dedi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden protesto

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işten çıkarılanlar ile yakınları, "HDP'li belediyede işçi kıyımı var", "Diyarbakır'da kayyum yok kıyım var", "İşimizi geri versinler bu vebalden kurtulsunlar", "Kayyum gitti yıkım başladı", "Alın teri dökene zulüm etmeyiniz" ve "İşimizi geri istiyoruz" pankartları taşıdı.

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, da, Büyükşehir, Kayapınar, Yenişehir, Sur, Lice ve Kocaköy belediyelerinde aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu kayyum döneminde işe alının 267 kişinin iş akdinin feshedildiğini söyleyerek "Biz Kandil'den emir alan bu zihniyeti kınıyoruz" dedi. Güneydoğu'da HDP'li belediyelerin işten çıkardığı işçilerin toplam sayısı 667'ye yükseldi.

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HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerden protesto
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