FETÖ elebaşını iade et

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada HDP grubu yer almadı. Ortak açıklama FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin ilk ortak açıklaması olma özelliğini taşırken hain darbe girişiminde FETÖ'cülerin bombaladığı Meclis bir kez daha FETÖ ve elebaşına karşı kararlı duruş gösterdi. Ortak açıklama metninde Gazi Meclis'in 15 Temmuz gecesinde FETÖ mensubu hainlerin saldırılarına karşı Türk milletinin egemen iradesini ve demokratik kazanımlarını korumak uğruna verdiği mücadeleye işaret edildi. FETÖ'nün darbe girişimine kahramanca direnen ve bu uğurda canlarını veren 251 şehit ve binlerce gazi rahmetle anıldı.ABD'yeFETÖ elebaşı ve FETÖ mensuplarını iade etmesi yönündeki 5 maddelik çağrı metninde şöyle denildi: 1FETÖ elebaşı Fetullah Gülen halen ABD'nde serbestçe yaşamaya devam etmektedir. Terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, örgüt mensuplarına talimatlar vermektedir. FETÖ elebaşı, DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymayı sürdürmektedir. 2Fetullah Gülen'in ve terör örgütünün diğer yöneticilerinin adalet önünde hesap vermeleri için Türkiye'ye iade edilmeleri yönündeki adalet kurumlarının müteaddit taleplerine bugüne kadar olumlu yanıt verilmemiş olması kabul edilemez. 3FETÖ terör örgütüne ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi Türkiye ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun, Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'nde grubu bulunan dört parti olarak paylaşmaktayız. 4TBMM, Türk milletinin demokrasiye, temel insan haklarına ve özgürlüklere yönelik sarsılmaz inancına sahip çıkmaya devam edecektir. 5Meclisimizde bulunan dört parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fetullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz.