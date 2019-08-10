İYİ Parti kurucusundan MHP’de buluşma çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'lilere (İP) yönelik "yuvaya geri dönün" çağrısı üzerine her gün yeni geçişler yaşanıyor. Son olarak İP Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Ankara milletvekili adayı Reşat Erdoğan, tüm görevlerinden ve partisinden istifa etti. SABAH'a konuşan Erdoğan, "İYİ Parti'de milli omurga olmadığını gördük" derken, ülkücü düşmanlığı yapıldığını ve FETÖ taktikleri uygulandığını söyledi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "yuvaya dönün" davetinin çok anlamlı ve değerli olduğunu da belirten Erdoğan, kendisi gibi yüzlerce kişinin de İP'ten ayrılarak MHP'ye geçeceği sinyalini verdi.İP'teki uygulamaları FETÖ'nün taktiklerine benzeten Erdoğan, partinin yeni yönetiminin Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen küresel güçlerin temsilcilerinden oluştuğuna dikkat çekti ve eski partisini "ihanet yuvası" olarak nitelendirdi. Devlet Bahçeli'den özür de dileyen Erdoğan, "Bütün dava arkadaşlarımı da bu ihanet sarmalından bir an önce kurtulmalarını MHP'de buluşmalarını istirham ediyorum" dedi.