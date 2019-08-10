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’de işçi eylemi

MEHMET DEMİRHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
Silopi’de işçi eylemi
Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan 20 işçiyi kapının önüne koydu. İşten çıkarılan vatandaşlar, belediyeye ait garajda araç giriş ve çıkışlarını kapatarak eylem başlattı. İşçiler, önce savcılığına suç duyurusunda bulundu, sonra da belediye araçlarının bulunduğu garajın giriş ve çıkışını kapatarak eylem başlattı. İşçiler adına konuşan Mustafa Başak, "Sebepsiz yere işten çıkarılma yapıldı. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden, devletimizden destek bekliyoruz. Bizi ve ailemizi mağdur etmesinler. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Bizden sonra da hiçbir arkadaşımız mağdur olmasın" dedi.
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Silopi’de işçi eylemi
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