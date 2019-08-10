‘Sivas Kongresi Reisi Mustapha Kemal Pasha’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı, Milli Mücadele'nin 100. Yılı dolayısıyla arşivindeki bazı belgeleri ilk kez yayınladı. "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı özel yayınla, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen 1919 yılına ait belgeler, ilk kez kamuoyuna sunuldu. Özel yayın, Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine dair daha önce hiç yayınlanmamış belgeleri içeriyor. 25 belgenin seçilerek yer verildiği çalışma, Milli Mücadelenin ilk evresindeki diplomatik çabalara odaklanıyor. Bu belgelerden biri de "Sivas Kongresi Reisi" olarak Mustafa Kemal'in ve Kongre yetkililerinin ABD Senatosu Başkanına gönderdikleri mektup. Mektup, Sivas Kongresi hakkında bilgi veriyor ve ABD Senatosunun Anadolu'ya sahadaki durumu tarafsız bakışla inceleyecek bir heyet göndermesini talep ediyor. Bu mektupta aynı zamanda Atatürk'ün "Mustapha Kemal Pasha" yazarak Latin harfleriyle attığı bilinen ilk imzası bulunuyor.