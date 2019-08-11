AİHM’den FETÖ’cünün asılsız başvurusuna ret

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Şubat 2018'de Patnos Cezaevi'ne konulan Y.Ö., hastalığı dikkate alınarak Nisan 2018'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce Erzurum Cezaevi'ne nakledildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Y.Ö., ameliyat edilmesi gerektiği sonucuna varan doktorların, operasyonun Ankara'da yapılmasının daha iyi olacağını belirtmesi üzerine Adalet Bakanlığı'nca başkente gönderildi.

Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirilen Y.Ö'nün tıbbi kontrolleri de takip edildi ve ikinci kez farklı bir ameliyat olmasına karar verildi. Ancak Y.Ö., ikinci ameliyatın Ankara'da yapılmasını reddetti ve ailesine yakın olmak için Erzurum'a dönmeyi ve tedavisinin burada sürdürülmesini talep etti. İkinci kez ameliyat olmayı reddederek Erzurum'a naklini isteyen ve bu talebi kabul edilerek nakli sağlanan Y.Ö., önce Anayasa Mahkemesine, ardından 27 Haziran'da AİHM'ye "yeterli tedaviyi alamadığı" iddiasıyla başvuruda bulundu. AİHM, 30 Temmuz'da Y.Ö'nün Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılarak tedavi ve tıbbi bakımının sağlanmasını talep etti. Adalet Bakanlığı'nın hastaneye yatırılması için işlemleri başlattığı Y.Ö. hastanede alacağı tedavi bulunmadığını, rutin kontrollerinin yapıldığını, kendisi için moral ve motivasyonun önemli olduğunu, bunun da kaldığı cezaevinde bulunduğunu belirterek hastanede yatmayı reddetti.

Bunun üzerine AİHM, 7 Ağustos'ta Y.Ö. 'nün tüm tedavileri eksiksiz aldığına kanaat getirerek tedbir kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti.

AİHM bugüne kadar 30'dan fazla FETÖ'cünün cezaevi koşulları ve yeterli tedavi alamama konusundaki başvurusunu reddetti.

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