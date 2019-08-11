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Bahçeli: Milli bekayı asla kurban vermeyeceğiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Bahçeli: Milli bekayı asla kurban vermeyeceğiz
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısı mesaj yayımladı:
Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize cenabı Allah'tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum.
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Bahçeli: Milli bekayı asla kurban vermeyeceğiz
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