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Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 09:23
Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, "Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren mübarek Kurban Bayramı'nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam dünyasına huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim." dedi.

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Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
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