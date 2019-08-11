Bayram öncesi huzur operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

İçışlerıBakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yurt genelinde "Türkiye huzur ve trafik (2019-2) adı altında denetim yaptı. Kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile deniz ve hava limanları, otobüs terminalleri ile tren istasyonlarının içerisinde, giriş ve çıkışlarında ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda yapılan denetimlere 47 bin 181 personel ve 160 dedektör köpeği katıldı. 1 cinayet, 1 yağma, 59 yaralama, 25 hırsızlık, 23 dolandırıcılık, 2 cinsel istismar, 13 fuhuş, 25 uyuşturucu madde satmak, 4 kaçakçılık, 2 FETÖ üyeliği, 916 diğer suçlardan ve 9'u çocuk 17 kayıp şahıs olmak üzere bin 89 kişi yakalandı. 23 tabanca, 10 av tüfeği, bin 57 gr esrar, 875 gr eroin, 27 gr bonzai, 70 gr metanfetamin, 20 adet ecstasy, 19 uyuşturucu hap, 121 kenevir bitkisi, 182 litre kaçak içki ve 178 paket kaçak sigara ele geçirildi. Trafik denetimlerinde 161 aranan araca da el konuldu. 13 bin 153 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 2 bin 100 araç trafikten men edilirken, 68 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi. Vali Yerlikaya, Mahmutbey Gişeleri'nde sürücülere ikramda bulunarak kampanya hakkında bilgilendirdi