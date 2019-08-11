Bir bayram daha onlarsız geçti

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ne akın etti. 15 Temmuz'da Saraçhane'de FETÖ'cü teröristler tarafından şehit edilen 5 çocuk babası Tahsin Gerekli'nin amcasının oğlu mezar başındaydı. "Tahsin şehadet şerbetini içti, aramızdan ayrıldı. Vatanın selameti için kurban oldu. Yaşantısı da iman üzereydi ölümü de öyle oldu" diyerek gözyaşı döktü kuzeni için. 1993'te Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade başçavuş İbrahim Yıldızlı'nın ağabeyi Necdet Yıldızlı, "Buraya geldiğimizde hüzünleniyoruz. Bir canımız yatıyor burada. Kolay değil bu ama rabbimiz bize böyle emrediyor. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz için. Kardeşimizde bu düşünceyle Hakkari Çukurca'da şehit oldu. Allah burada yatan bütün şehitlere gani gani rahmet eylesin. Onlar şehit oldukları için biz bu vatanda rahatça gezebiliyoruz. Şehitlerimize saygıyı elden bırakmamamız lazım. Her bayramda bir burukluk oluyor. Vatanımız sağ olsun" dedi.1994'te Hakkari Çukurca'da şehit düşen yeğeni Hasan Çelik'i kabri başında ziyaret eden dayısı Mustafa Durgun, bayram arifeleri gibi mübarek günlerde sadece yakınlarının değil, herkesin şehitleri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Şehitlerin vatanları için canlarını feda ettiklerini dile getiren Durgun "Yeğenim Hakkari'ye dağıtım için giderken annesine "Otobüsle gidiyorum ama uçakla geleceğim. Dönüşüm muhteşem olacak. Şehit olacağım' demiş. Hakikaten de öyle oldu. Samandıra'da oturuyorduk. Cenazesini götürürken TEM Otoyolu, kıpkırmızı bayraklarla doluydu. Gerçekten de dönüşü muhteşem oldu. Bunun kadar muhteşem bir cenaze görmedim" dedi.