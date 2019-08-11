Çadır kampta bayram

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı'na onbinlerce Suriyeli İdlib ve Azez'de bulunan çadır kampta giriyor. İdlib'de sadece üç gün süren ateşkesin ardından çatışmalar yeniden alevlendi. Esad güçleri Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in güneyine havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılar yüzünden onlarca ev yıkıldı. Evini terk etmek zorunda kalan onbinlerce sivil Türkiye sınırındaki çadır kamplarda yer olmadığı için zeytin ağaçlarının altında yaşamaya başladı. Evlerini terk etmeyenler de büyük bir korku ve çaresizlik içinde. İdlib'e sıkışan yaklaşık 4 milyon sivilin tek umudu ise yine Türkiye. Başta Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olmak üzere birçok STK bayram için bölgeye yardımlarını ulaştırdı. Bombardımanın devam etmesi durumdan İdlib'de büyük bir insanı kriz yaşanacağını ifade eden TDV İdlib Sorumlusu İsmail Yiğit, "İdlib'de 2019'un başından itibaren ölen çocuk sayısı 300'e, ölen kadın ve erkek sayısı ise 600'e ulaştı. Türkiye sınırına doğru büyük bir göç hareketi başladı. Barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi alanlarda ihtiyaçlar var. Yeterli temiz bir içme suyu yok. Salgın hastalık tehlikesi var.Türkiye'deki yardım severlerin bağışlarını İdlib'de yardıma muhtaç insanlara dağıtmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda da 150 bin aileye kurban eti dağıtacağız" dedi.Geçen hafta İdlib'in Eriha ilçesine düzenlenen hava saldırısında evi vurulan 62 yaşındaki Beşir Magdu, yarısı yıkılan evinin duvarları yeniden örüyor. Magdu, "Savaş uçağının attığı füze iki apartmanın arasına düştü. Evimizin büyük bir kısmı da yıkıldı. Komşularımız öldü. Biz 10 kişilik bir aileyiz. Şimdi evimi onarmaya çalışıyorum" diye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez'deki dağınık kampların birinde yaşayan Tel Rifatlı Cemal'in tek hayali ise bayramda yeni oyuncaklara sahip olmak. Zeytin ağaçlarının altına sıralanmış düzensiz çadır kampta, konserve kutuları ve şişe kapakları ile yaptığı oyuncak kamyonu ile oynayan 3 yaşındaki Cemal, bayramda yeni oyuncaklara kavuşmak istiyor.