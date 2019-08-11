Eren Bülbül'ün annesi ilk kez anlattı! Eren'siz geçen 5. bayram
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.
Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:19Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 15:27
Eren BülbülTrabzon'un Maçka ilçesinde tam iki yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edildiğinde, 15 yaşındaydı. Acısı hala annesinin ve yüzlerce kişinin yüreğinde. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Aleyna Keskin, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile konuştu.