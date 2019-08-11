Eren Bülbül'ün annesi ilk kez anlattı! Eren'siz geçen 5. bayram

Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde tam iki yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edildiğinde, 15 yaşındaydı. Acısı hala annesinin ve yüzlerce kişinin yüreğinde. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Aleyna Keskin, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile konuştu.