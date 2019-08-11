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'ün annesi ilk kez anlattı! Eren'siz geçen 5. bayram

'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Giriş Tarihi: 11.8.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 15:27
Eren Bülbül'ün annesi ilk kez anlattı! Eren'siz geçen 5. bayram

'un Maçka ilçesinde tam iki yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edildiğinde, 15 yaşındaydı. Acısı hala annesinin ve yüzlerce kişinin yüreğinde. Demirören Haber Ajansı Muhabiri Aleyna Keskin, Eren'in annesi Ayşe Bülbül ile konuştu.

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Eren Bülbül'ün annesi ilk kez anlattı! Eren'siz geçen 5. bayram
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