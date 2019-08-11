Esad’ın zulmünden kurtuldu çocuklarına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından 5 yıl Şam'daki Adra Cezaevi'nde tutuklu kalan Amine el Mulhim, serbest bırakıldıktan sonra geldiği İstanbul'da çocuklarına kavuştu. Mulhim, İstanbul'da Havalimanı'nda kendini karşılayan çocuklarıyla gözyaşları içinde sarılarak hasret giderdi. Mulhim yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hakkımda hazırlanan raporda görme engelli olmama rağmen cepheye silah taşıdığım, malzeme verdiğim ve Özgür Suriye Ordusu'nu desteklediğim yazıyordu. Yine de 5 yıl cezaevinde tutuldum. Cezaevinde de işkence vardı ama soruşturma merkezindekinden daha azdı. Çocuklarımdan ayrı kaldığım için bedenime yapılan işkencelerin tesiri daha azdı. 2 çocuğum ben hapishanedeyken şehit olmuş. Bunu cezaevinden çıktıktan sonra öğrendim."Mulhim'in 12 yaşındaki oğlu Abdülmümin "Annemi göreceğimi düşünmüyordum ama bugün yanımızda. İnşallah bir daha bu ayrılığı yaşamayız" dedi.