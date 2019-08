Güzel ülkemizde Fethi Sekin’ler hiç bitmez

BUGÜN NELER OLDU

İzmir ?Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri Kurban Bayramı öncesi ziyaretçileri ağırlıyor. Oğlunun kabrini ziyaret eden Mehmet Zeki Sekin, "Fethi'siz geçen 6'ıncı bayramımız. Her bayram oğlumu ziyarete gelirim. Şehidimin misafirleri hiç eksik olmuyor. 5 Ocak 2018 tarihinde şehidimin kabrine şeref defteri bıraktık. Şu an 8 defter bitti. 9'ncu deftere geçtik. Gelen misafirler duygularını yazıyorlar. Fethimin kahramanlığından bahsediyorlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur. Zaten güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar" dedi.Şehit oğlu ile annesi Zeynep Sekin'in kabirlerinin yan yana olduğunu anlatan baba Sekin, "Fethi'm şehit olmadan 55 gün önce, annesi vefat etmişti. Kabirleri yan yana. Şehidim her bayram beni arardı" diye gözyaşı döktü.