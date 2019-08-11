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‘Huzur içinde yaşama arzumuz tazeleniyor’

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
‘Huzur içinde yaşama arzumuz tazeleniyor’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı: "Bayramlar, sevgili Peygamberimizin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur içinde yaşama arzumuzun tazelendiği özel günlerimizdendir. Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz"
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