Milyonlarca Müslüman hacı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan 85 bini Türk milyonlarca hacı adayı, son görevlerini ifa etmek ve haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi için dün Arafat'a çıktı. Arafat Vakfesi'nde bir araya gelerek saatlerce dua eden hacı adayları öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) etti. Hacı adayları namazın ardından haccın iki rüknünden biri olan "vakfe"de yapılan duaya "amin" dedi.Arafat'ta adeta mahşerde buluşma anını yaşayan hacı adayları, bu duygu dolu anlar nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket ederek ibadet ve dualarını sürdürdü. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılan, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket eden Müslümanlar, şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevini yaptı. Bugün kurbanlarını kesecek hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak.