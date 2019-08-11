Necmettin öğretmen hatırasıyla hâlâ çocukları gülümsetiyor...

BUGÜN NELER OLDU

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken 2017'de Tunceli- Pülümür karayolunda PKK'lılar tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz adına Tunceli Valiliği tarafından yaptırılan "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu" köyler dahil gittiği her yerde çocuklardan büyük ilgi görüyor. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle hayata geçirilen ve tam bir anasınıfı şeklinde tasarlanan otobüste, çocuklar öğretmenler eşliğinde hem öğreniyor hem de oyuncaklarla hoşça vakit geçiriyor.Mahalle gezilerinde otobüste çocuklarla birlikte olan ve onlara oyuncak hediye ederek dondurma ikramında bulunan Vali Tuncay Sonel, "Hem Necmettin Öğretmenimizin anısı yaşatılıyor hem de köylerde ve mahallelerimizde gezici anaokulumuz ve ana sınıfı öğretmenlerimiz ile çocuklarımıza ulaşarak onların gönüllerini alıyoruz. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu çocuklarımız için özel yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırdığımız ve tam bir anasınıfı şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklarımız öğretmenler eşliğinde hem öğreniyorlar hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyorlar" dedi.