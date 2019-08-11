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Son Dakika: Teröristler tünel kazmaya devam ediyor... Ve görüntülendi

'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü / kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyon örgüt içinde büyük panik yaratmıştı...

Giriş Tarihi: 11.8.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 17:25
Son Dakika: Teröristler tünel kazmaya devam ediyor... Ve görüntülendi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan /'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.

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Son Dakika: Teröristler tünel kazmaya devam ediyor... Ve görüntülendi
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