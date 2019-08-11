Son Dakika: Teröristler tünel kazmaya devam ediyor... Ve görüntülendi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi planladığı operasyon örgüt içinde büyük panik yaratmıştı...
Giriş Tarihi: 11.8.2019 17:15Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 17:25
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor.