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Türkiye için bütün çocuklarımı şehit veririm

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Türkiye için bütün çocuklarımı şehit veririm
Adana Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği, Kurban Bayramı arifesinde şehit anneleri tarafından doldu taştı. Gencecik çocuklarını vatan uğruna şehit veren annebabalar çocuklarının mezarı başında dua edip gözyaşlarına boğuldu.
Diyarbakır Lice'de 2016'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağında şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın annesi Fatma Yeniay, eşi Zeki Yeniay ile birlikte oğlunun kabrini ziyaret etti. Yeniay çifti, "4 erkek çocuğumuz daha var. Allah için, Türkiye için bütün çocuklarımızı şehit veririz" diye konuştu.
Mardin Derik'te şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün Sakarya'daki ailesi de oğullarının kabrini ziyaret etti. Arifiye'deki kabristana gelen anne Fatma ve baba Asım Safitürk, "Üç yıl oldu. Acımız aynı tazeliğini muhafaza ediyor. Vatanımıza yanlış gözlerle bakana Allah fırsat vermesin. Biz de seve seve vatan için şehit olmaya hazırız" dedi.
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Türkiye için bütün çocuklarımı şehit veririm
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