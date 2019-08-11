Yandaş olmayana iş yok

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İSBAK A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Bahaddin Yetkin, CHP'li trol hesapların saldırısına uğradı. Sosyal medya üzerinden İmamoğlu'ndan görevden alması için art arda tweetler atıldı. Bunun üzerine öğle saatlerinde 'Liyakati tamdır, o nedenle göreve atadık' diyen İmamoğlu, gelen baskılar üzerine danışmanları vasıtasıyla Yetkin'e istifa etmesini iletti. Bunun üzerine Yetkin de istifasını sundu. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, yaptığı yazılı açıklamada Yetkin'in istifaya neden zorlandığına şu sözlerle açıklık getirdi: "Hem kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları hem de bu akşam sona eren incelemede görüldü ki asla yönetim ve hayata bakış açımızla örtüşmeyecek başka paylaşımlar da yapılmıştır."