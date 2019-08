Yavrum unutulmadığı için herkese teşekkür ederim

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesi, Eren'siz beşinci bayrama girdi. Bayram arifesinde ilk olarak Eren'in mezarına koşan anne Ayşe Bülbül, ağabeyleri Arif, Emrah ve Çağlar, kız kardeşi Zeynep, Nezaynur, Figen, Yeter, Esma ve Sonay Bülbül Eren'in mezarı başında Kuran okuyup dua etti.

Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Erenim'in ölümünün ikinci yılı. Eren'siz 5'inci bayram. Ben hala Eren'im topladığı bayram harçlıklarıyla bana hediye alıp getirecek diye bekliyorum. Erenim'in yeri çok daha başkaydı. Kapıyı açıp eve girmesi her şeye bedeldi. Onu çok özledim. Ona sarılmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Bu sabah yine Erenim'in mezarı başında onunla konuştum. Bu bayramda da diğer çocuklarım, gelinlerim, torunlarım, hepsi geldi. Elimi öpüp bayramlaştılar ama Eren'siz bayramın tadı tuzu yok. İçim yanıyor. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan. Yavrum unutulmadığı, her gün anıldığı için herkese teşekkür ederim. Ondan gurur duyuyorum ama acım da çok büyük. 'Eren'in katilleri öldürüldü' diye insanın yüreğine su serpiliyor ama Eren'in vurulduğu yer yanımda, mezarı önümde, çok büyük bir acı" dedi. Eren'in ağabeyi Arif Bülbül ise "Tüm aile annemin evinde toplandık. Kurbanımızı yaylada keseceğimiz için Eren'i bugünden ziyaret ettik. Dua edip onunla konuştuk. Annemin gözyaşı hiç dinmiyor. İstanbul'dan ne zaman arasam Eren'in mezarı başında ağlıyor. Tüm çocukları yanına gelse de annem Eren'i arıyor. Şehit kardeşimin acısı hep yüreğimizde" dedi.

Ablası Sonay Çamurcu da, "Kardeşlerimle her bayram anneme geliyoruz ama bayram havası yaşayamıyoruz. Annem hep Eren'in mezarı başında dua okuyup ağlıyor. Biz de onun çocuklarıyız ama Eren onun için bambaşkaydı. Kardeşimin şehit olmasının üzerinden 2 yıl geçti ama Eren yüreğimizde yaşıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU