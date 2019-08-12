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50 bin Bosnalı’nın sofrasına kurban eti götürüldü

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
50 bin Bosnalı’nın sofrasına kurban eti götürüldü
Kızılay kurban bayramında da mazlumları unutmayarak Türkiye dahil 51 ülkede 4.5 milyon kişinin sofrasına kurban eti taşıyor. Kızılay, Bosna Hersek'te 50 bin yardıma muhtaç kişiye kurban eti dağıttı. Bu yılın sloganını "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" olarak belirleyen Kızılay, Afrika'daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Zimbabve, Komor Adaları, Ruanda, Asya'da Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Gürcistan ve Rusya/Tataristan, Avrupa'da Yunanistan Amerika kıtasında ise Surinam'da ilk kez kurban kesimi gerçekleştirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapacak.
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50 bin Bosnalı’nın sofrasına kurban eti götürüldü
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