65 yıllık eşe veda

İşadamı Can Kıraç'ın eşi İnci Atav Kıraç hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Can Kıraç, "İnci Sultan, 65 yıllık beraberlikten sonra benden ayrılıyorsun. Bana aşk duygusunu yaşattığın için sana minnettarım. Ve, şimdi buluşacağımız günü bekliyorum!" mesajını yayınladı. İnci Atav Kıraç bugün İstanbul Bebek Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek. 2003'ten beri Alzheimer olan İnci Atav Kıraç'la yakından ilgilenen Can Kıraç, Alzheimerlı hastaların yakınlarının yaşadıklarını anlatan yazı kaleme almıştı. 41 yıl Koç Holding'te çalışan Can Kıraç, 1991 sonunda kendi isteğiyle emekli oldu.