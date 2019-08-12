Akar ve komutanlar TCG Gemlik gemisinde

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını KKTC'deki Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine gitti. Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. Akar yaptığı konuşmada, "Burada Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir oldubittiye göz yummayacağız. Onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bunu kimse bizden beklemesin" dedi. AA