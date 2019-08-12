Başkan Erdoğan'dan partililere bayram mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, "Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok önemli. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar şükretsek az. Bu bayram vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"KAMPANYALAR İÇERİSİNE GİRENLER OLABİLİR AMA..."

Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

"2023'E İŞTE BÖYLE HAZIRLANACAĞIZ"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe, il kongreleri ve ardından da büyük kongre var. Bütün bu kongrelerle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e böyle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

