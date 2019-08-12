Bir başkadır bayram sabahları...

BUGÜN NELER OLDU

Edirne'deki 10 bin kişilik tarihi Selimiye Camii, Batı Trakya ve çevre kentlerden gelenlerle doldu taştı. İstanbul'da Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbülefendi ve Sultannahmet camilerine de vatandaşlar akın etti. Fatih Belediyesi geleneksel hale getirdiği bayram namazı sonrası çorba ikramına Süleymaniye Camii'nde devam ederken, 10 bin kişiye çorba verildi. Bursa'da ise vatandaşlar, tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.Hatay'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar'a koştu. Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi de büyük ilgi gördü.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve Mimar Sinan'ın, "Ustalık eserim" dediği, 10 bin kişilik Selimiye Camisi, Batı Trakya ve çevre kentlerden gelenlerle doldu taştı.Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi dolunca geç gelen vatandaşlar namazı avluda kıldı.Peygamber şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı için on binler camilere akın etti. Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde de bazı vatandaşlar namazlarını avluda kılmak zorunda kaldı.Diyarbakır'da en büyük ilgiyi, İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen ve Sur'daki terör olaylarında zarar gördüğü için restore edilen tarihi Ulu Cami gördü.Konya'da Mevlana Camisi'ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, içeriye sığmayınca namazlarını Mevlana Meydanı'nda kıldı.Bursa'da başta Ulucami ve Yeşil Cami olmak üzere Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar, Mihraplı ve Raca camileri doldu taştı.Sivas'ta başta, 1197 yılında Selçuklular tarafından inşa edilen Ulu Cami olmak üzere vatandaşlar, tüm camileri doldurdu.Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, Güneydoğu'nun en büyük camisi olan Kasım Altunkaya Camisine akın etti.Kırklareli'de Hızırbey tarafından, Kabe mimarisine benzer şekilde inşa edilen 635 yıllık Hızırbey Camisi doldu.Kayseri'deki 750 yıllık Hunat Cami'ne gelenler tarih kokan atmosferle büyülendi.Trabzon'da Tarihi Ayasofya Camii büyük ilgi gördü.