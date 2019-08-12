Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cennet’ler, Halis’ler, Eren’ler bu ülkenin tapusu

Cennet’ler, Halis’ler, Eren’ler bu ülkenin tapusu

Ali ALTUNTAŞ
ALİ ALTUNTAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
Cennet’ler, Halis’ler, Eren’ler bu ülkenin tapusu
15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal ve annesi Huriye Yiğit, Kurban Bayramı sabahı kızlarıyla bayramlaşmak için Kayseri'deki şehitliğe gitti. Kızının mezarındaki çiçekleri sulayarak dua eden baba Yiğit, hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını söyleyerek "Cennetsiz geçen her bayramın hüzünlü. Bu milletin bekası için şehit düşen Cennetler, Halisler, Erenler ülkenin tapusudur. Ne mutlu ki namerde boyun eğmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ne mutlu ki hain FETÖ'yü ve PKK'yı emellerine ulaştırmayan şehitlerimiz var. Bizler evlatlarımızın acılarıyla yaşamaya razıyız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cennet’ler, Halis’ler, Eren’ler bu ülkenin tapusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN