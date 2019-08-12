Cennet’ler, Halis’ler, Eren’ler bu ülkenin tapusu

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15 Temmuzşehidi özel harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal ve annesi Huriye Yiğit, Kurban Bayramı sabahı kızlarıyla bayramlaşmak için Kayseri'deki şehitliğe gitti. Kızının mezarındaki çiçekleri sulayarak dua eden baba Yiğit, hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını söyleyerek "Cennetsiz geçen her bayramın hüzünlü. Bu milletin bekası için şehit düşen Cennetler, Halisler, Erenler ülkenin tapusudur. Ne mutlu ki namerde boyun eğmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ne mutlu ki hain FETÖ'yü ve PKK'yı emellerine ulaştırmayan şehitlerimiz var. Bizler evlatlarımızın acılarıyla yaşamaya razıyız" dedi.