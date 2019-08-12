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bayrama çadırda girdi

SERHAN ÇİFDALÖZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019
Depremzedeler bayrama çadırda girdi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğünden depremin ardından evleri hasar alan ve oturulamayacak durumda olan vatandaşlar bayrama çadırda girdi. Depremzede aileler bayram sabahının kahvaltısını da yine çadır kentte buldukları gölgelik alanda kurdukları sofralarda Türk Kızılay'ının dağıttığı kahvaltılıklar ile yaptılar. Çadır kentte kalan ailelerin zor durumuna kayıtsız kalmayan bölge halkı ise bugün kestikleri kurbanların etlerinden çadır kente getirerek dağıttı. Vatandaşlar çadırlarda kalan ailelerin çocuklarını da verdikleri harçlıklar ile sevindirdi.

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Depremzedeler bayrama çadırda girdi
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