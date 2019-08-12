Doğu Akdeniz’de kararlılığımız kesin

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Bayramlaşmanın ardından Oktay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, son bir yılda ekonomik anlamda ve sonrasındaki döneme bakıldığında hepsinin geride bırakıldığını, enflasyonun düşmeye başladığını, faizlerin ciddi boyutta düştüğü ve düşmeye devam edeceği söyledi. Oktay, "Türkiye yeni bir şahlanış döneminin başında. İnşallah yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemizle birlikte de gördük ki son bir yıl içerisinde normal şartlarda yıllar sürebilecek bir olayı çok hızlı bir şekilde geride bıraktık" dedi. Oktay Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin ise şunları söyledi: "Özellikle güney tarafın yasal olmayan yollarla hakimiyet alanı iddiasıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerine Türkiye'nin kendi kıta sahanlığı bölgesinde ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yaptığımız çalışmalardır bunlar. Bu çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Şu an da zaten Fatih de Yavuz da Barbaros da bölgede. Oruç Reis de bölgeye geçiyor. Türkiye, hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili sonuna kadar hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir.