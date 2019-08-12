Fırat’ın doğusunda da YPG-PKK’yı temizleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte önemli adımlar attıklarını, kararlılıklarını gösterdiklerini anlattı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Fırat'ın doğusuyla ilgili şunu söylüyoruz, ya birlikte temizleyeceğiz ya da Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz. Bunu açık söylüyoruz, kendilerine de söyledik." Yurtdışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsinin püskürtüldüğünü de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bu tür saldırılar ve planlar, dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu. Başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomiyle ilgili arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmaları sayesinde olmuştur. Bu ülkede AK Parti'nin ve AK kadroların alternatifi yoktur. Yerel yönetimde de yoktur. Genelde de öyledir" dedi.