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İçişleri Bakanlığı: 'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Yüksekova ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 10:32

Bakanlık, dün akşam yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bugün yapılan yazılı açıklamada ise "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" denildi.

Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 100 adet Piyade Tüfeği fişeği, 3 adet el bombası, 1 AK-47 Piyade Tüfeği, 2 şemsiye, 1 el dürbünü, 1 not defteri, 1 SD kart, ele geçirildiği bildirilerek bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
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