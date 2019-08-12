Sınırın sıfır noktasında bayramlaşma

BUGÜN NELER OLDU

Suriyesınırının sıfır noktasındaki Şehit Fuat Oğuzcan Hudut Karakolu'nda görev yapan askerler ve komutanlar Kurban Bayramını ailelerinden uzakta, sınır hattında karşıladı. 'Hudut Kartalları', 'hudut namustur' ilkesiyle sınır hattını, teknolojiyi de kullanarak termal ve 360 derece görüntü alabilen kameralarla izliyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırındaki bin 750 rakımlı Keltepe'de vatani görevini yapan askerler de şeker ikramıyla bayramlaştı. Yüzbaşı Mustafa İlker Araplı, aileleri tarafından kendilerine emanet askerlere gözü gibi baktıklarını söyleyerek "Milletimizin bayramını kutluyoruz" dedi.